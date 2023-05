FC Nantes, OGC Nice - Mercato : fin de saison annoncée pour Delort, son avenir déjà scellé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Si un joueur devait symboliser à lui seul la chute du FC Nantes cette saison, Andy Delrot sera sans doute l’élu. Prêté par l’OGC Nice au mercato hivernal pour redresser les Canaris, l’attaquant algérien n’a jamais ouvert son compte buts en Ligue 1 et pourrait avoir dit adieu à sa sasion hier devant le MHSC (0-3). Sorti alors qu’il était titulaire, le buteur de 31 ans a été victime d'un claquage à un ischio après deux minutes de jeu ! Selon L’Équipe, sa saison serait d’ores et déjà terminée !

« Delort, ça sent la fin »

« La saison devra se finir sans Delort, affirme le quotidien sportif ce dimanche. Il a pris l’habitude de dire adieu tous les ans ou presque, sans trouver la recette pour que ça se passe bien. Les supporters des clubs qu’il quitte finissent toujours par le détester après l’avoir adoré, mais ce schéma ne devrait pas se reproduire à Nantes : ils ne l’ont jamais aimé. Arrivé en janvier, il repartira à Nice en cas de relégation et il est sorti blessé au bout de deux minutes contre Montpellier (0-3). Ça sent la fin et si tout finit mal, son échec ne sera qu’une péripétie parmi d’autres car la chute du FCN sera bien plus grande que la sienne. »

Pour résumer Victime d'un claquage dès le début du match contre le Montpellier HSC, ce samedi à la Beaujoire dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1 (0-3), Andy Delort (31 ans) pourrait ne plus porter le maillot du FC Nantes à l'avenir !

