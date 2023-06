FC Nantes, OGC Nice – Mercato : Guessand envoyé en Belgique par Mogi Bayat ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Rentré de son prêt au FC Nantes où il n'a pas spécialement brillé (5 buts et 2 passes décisives en 44 apparitions TCC), Evann Guessand (21 ans) ne devrait pas faire de vieux os à l'OGC Nice malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026.

Josh Maja est aussi sur la liste d'Anderlecht

N'entrant plus dans les projets d'Ineos, Evann Guessand pourrait s'envoler une nouvelle fois vers l'étranger après son passage réussi du côté de Lausanne-Sport en 2020-21. En effet, si l'on en croit le journaliste belge Sacha Tavolieri, le natif d'Ajaccio figure dans une short-list de trois noms pour renforcer Anderlecht. Un coup derrière lequel il est d'ailleurs difficile de ne pas voir l'ombre de Mogi Bayat ...

Déjà d'accords pour récupérer Kasper Dolberg, les Mauves visent un second attaquant et pourraient faire coup double à Nice. Outre Guessand, Anderlecht lorgne aussi Josh Maja (en fin de contrat aux Girondins de Bordeaux) et Thierno Barry (pour qui le Waasland Bereven réclame 2 M€). Affaire à suivre.