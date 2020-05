FC Nantes, OL : Aulas embarque Kita dans son dernier délire

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas veut disputer des matches amicaux en juillet et affirme que le FC Nantes serait intéressé à l’idée d’y prendre part.

Jean-Michel Aulas ne désarme pas. Hier soir, Roxana Maracieanu s’est lâché concernant ses demandes successives à propos d’une éventuelle reprise des championnats dans l’Hexagone. La Ministre des Sports a sorti une carte de sa manche qu’on ne lui connaissait pas encore : l’ironie cinglante.

La réponse du patron de l’OL n’a pas tardé, mais Aulas n’a pas fait preuve de la même véhémence à son égard. « Madame la ministre, les scénarii existent depuis le 26 04 ! Nous avons reformulé ce soir la demande à la LFP pour qu’une Assemblée Générale prenne position sur le format suggéré par l’UEFA y compris en Août nous comptons sur vous et ce n’est pas de la fiction! », a ainsi tweeté JMA tard hier soir.

Le FC Nantes intéressé par la dernière idée d’Aulas ?

Avant cette passe d’armes, le président de l’OL avait suggéré au gouvernement la possibilité d’organiser des matches amicaux entre l’OL, le PSG, l’ASSE et le LOSC. « Il est fondamental que les clubs français puissent commencer à jouer à huis clos début juillet, comme leurs concurrents européens, a-t-il expliqué. Il faut autoriser au moins quatre clubs à jouer, les trois qui jouent les finales de Coupes nationales, Paris, Saint-Etienne et Lyon. Je rajoute Lille, qui est intéressé par un rôle de partenaire. Ces quatre clubs sont candidats pour jouer en juillet. Il y en aura d’autres, Nantes est intéressé. On pourrait démontrer que l’on n’est pas plus bête que les autres. »