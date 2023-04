EN DIRECT

Ce mercredi soir (21h10, sur France 3 et beIN Sports 1), le FC Nantes reçoit l'OL à la Beaujoire pour le compte de la demi-finale de la Coupe de France. Le match le plus important de la fin de saison pour les deux clubs, qui rêvent encore d'un ticket pour l'Europe. But ! Football Club vous propose le direct commenté de la rencontre.