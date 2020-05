FC Nantes, OL : Kita se range derrière Aulas et chiffre les pertes du FCN

true

Proche de son homologue à l’OL Jean-Michel Aulas, le président du FC Nantes Waldemar Kita comprend son intention de se battre devant l’annonce d’une fin de saison prématurée.

Jean-Michel Aulas n’en démord pas. Premier à avoir émis l’hypothèse d’une saison blanche au début de la crise sanitaire, le président de l’OL n’est finalement pas passé si loin. À la différence près que son club ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Ce qui a le don de le mettre en rage et de le faire espérer une reprise cet été.

« Il le faut », assène-t-il dans L’Équipe. Il n’a d’ailleurs pas apprécié la position du gouvernement et de la Ligue. « Le LFP a cru devoir arrêter le championnat alors qu’on pouvait attendre 15 jours, 3 semaines jusqu’à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre, peste-t-il. L’UEFA nous avait mis sur la voie avec les play-off. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement. »

« Un recours éventuel, normalement non mais… »

Waldemar Kita comprend la position de son grand ami Aulas. « On vient d’apprendre que tout est fini, donc il faut s’organiser. Des clubs vont demander des millions, je me mets à leur place, il faut respecter leur décision, affirme le président du FC Nantes, avant d’évoquer les pertes des Canaris en raison de la fin de saison prématurée. Quand la ministre dit : “Qu’ils y aillent” (au tribunal), là aussi, je trouve ça très léger. Quant à nous (sur un recours éventuel), normalement, non, mais c’est sûr qu’entre la 5e et notre 13e place, il y a 4 points et une différence de l’ordre de 7 M€… »