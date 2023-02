FC Nantes, OL, LOSC, OGC Nice, Reims : l’équipe type de la 23e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL revient fort. Après sa solide victoire contre le RC Lens hier au Groupama Stadium, en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1), les Gones sont au nombre de deux dans l’équipe type du quotidien L'Équipe : le gardien Anthony Lopes et l'attaquant Rayan Cherki.

L’AS Monaco fait encore plus fort avec trois éléments suite à son large succès devant le PSG à Louis II (3-1) : Ruben Aguilar, Mohamed Camara et Wissam Ben Yedder, crédité de la note de 9. Le Niçois Dante et le nantais Jaouen Hadjam se sont aussi illustrés.

Du côté du Montpellier HSC, Téji Savanier n’a pas non plus été en reste avec un but et 9 dribbles réussis devant le Stade Brestois (3-0) tandis que Zakaria Aboukhlal en a fait voir de toutes les couleurs au Stade Rennais à Toulouse (3-1). Le Lillois Jonathan David, lui, est presque devenu un habitué des distinctions.