FC Nantes, OL – Mercato : Gourcuff a peur de se faire piquer Moses Simon

Il n’y en a plus que pour Moses Simon ! L’attaquant nigérian est devenu la coqueluche des supporters du FC Nantes depuis son arrivée en prêt de Levante cet été. Il faut dire que l’intéressé est LE joueur qui manquait aux Canaris pour animer leur secteur offensif. Percutant, ultra-rapide et marathonien dans l’effort, Simon est un joueur avec qui le FC Nantes veut se projeter.

L’OL et des clubs anglais à l’affût

Malgré ses prétentions salariales et le poids de son option d’achat (fixé à 5 M€), Waldemar Kita ne devrait ainsi plus tarder à valider le transfert définitif du joueur. Chrisian Gourcuff verrait d’un très bon œil le fait que son président acte la levée de son OA tant il redoute de se le faire piquer par des prétendants aux dents longues comme l’OL ou des clubs anglais.

« Je vais arrêter de lui tresser des lauriers »

« Je vais arrêter de lui tresser des lauriers car on va nous le piquer, a souri le coach du FC Nantes dans les colonnes d’Ouest France. Il a une capacité de contres et à faire les différences importantes. Il est rapide et très fort techniquement. Pour une défense c’est un poison mais il doit encore progresser dans la finition, dans la dernière passe. »