FC Nantes, OL - Mercato : le couac Gouiri a de graves échos chez les Canaris

Amine Gouiri souffle le chaud et le froid. En début de saison, l’attaquant de l’OGC Nice expliquant à l’envi qu’il n’en voulait pas à l’OL de ne pas lui avoir suffisamment fait confiance avant son départ au mercato estival. Plus récemment, le buteur de 20 ans a été un poil plus offensif envers son club formateur.

« J'entendais les gens dire ‘Gouiri a eu trois coaches, s'il ne joue pas, c'est qu'il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser.’ Sauf qu'on voit aujourd'hui que ce n'était pas fondé », a-t-il soufflé dans L’Équipe la semaine dernière. Un parallèle peut être aisément établi avec ce qu’il se passe pour Thomas Basila et Batista Mendy au FC Nantes.

Mendy et Basila sur les traces de Gouiri ?

Le deuxième est notamment black-listé de l’équipe première en raison de son refus de prolonger son contrat, ce qui met en rogne les supporters des Canaris qui savent comment cela va finir. « Exactement la même situation pour Batista Mendy et Thomas Basila au FC Nantes. Ils se montreront ailleurs... » tonne Blasinho. Le sujet a inspiré le twittos, qui a même rédigé un article approfondi sur la question. Preuve que le couac d’une fin à la Gouiri est plus que jamais d’actualité.