FC Nantes, OL - Mercato : rebondissement dans le dossier Moses Simon !

Ce lundi, Foot Mercato a expliqué que l’OL s’était placé sur le dossier Moses Simon (FC Nantes, 28 ans), avec l’espoir de l’attirer libre en fin de saison contre une belle prime à la signature. L’occasion donc pour Ouest-France pour rebondir sur le dossier du Nigérian, dont l’avenir est (forcément) un sujet de discussions sur les bords de l’Erdre.

Du côté de la direction du FC Nantes, on reste fermé à l’idée de vendre le Super Eagle lors du Mercato d’hiver (Moses Simon partant de toute façon à la CAN comme de nombreux joueurs des Canaris) et on envisage même toujours une prolongation du joueur.

L’OL moins bien placé que le FC Nantes pour Moses Simon ?

David Phelippeau, le spécialiste du Mercato des Jaune et Vert pour Ouest-France, annonce même que l’offre de prolongation du FC Nantes est toujours sur le bureau des agents de Moses Simon, qui ne l’ont pas écarté car « très alléchante sur le plan salarial » et ne laissant pas insensible le joueur.

Reste qu’à 28 ans, le natif de Jos hésite toujours de la suite à donner à sa carrière… lui qui pourrait être tenté de courir derrière un dernier gros contrat. Par ailleurs, l’option OL ne semble pas être un premier choix pour Simon qui aurait tout simplement d’autres ambitions que celles de Lyon.

