FC Nantes, LOSC, OL, OM, PSG, RC Lens : le programme de la 8e journée de L1, le derby du Nord est fixé !

Ce seront deux rendez-vous majeurs. Et notamment attendus par les nombreux supporters du LOSC et du RC Lens. Ainsi, le week-end du 6-8 octobre, place au derby du Nord, déjà, ainsi qu'au duel également attendu entre le Stade Rennais et le PSG lors de la 8e journée de Ligue 1.

Voici le programme.

Vendredi 06 octobre, 21H00

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Samedi 07 octobre, 17h00

FC Metz – OGC Nice

Samedi 07 octobre, 21h00

Stade de Reims – AS Monaco

Dimanche 08 octobre,13h00

Olympique de Marseille – Havre AC

Dimanche 08 octobre, 15h00

Stade Brestois 29 – Toulouse FC

Olympique Lyonnais – FC Lorient

Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63

Dimanche 08 octobre, 17h05

RC Lens – LOSC Lille

Dimanche 08 octobre, 20h45

Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain

