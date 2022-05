FC Nantes, OL, PSG, Stade Rennais, Reims : ils sont dans l’équipe type de la 35e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La large victoire de l’OL hier soir à Marseille (3-0) n’est pas passée inaperçue puisque deux éléments forts des Gones ont été choisis pour cette équipe type de prestige : les défenseurs Malo Gusto, Castello Lukeba sans compter le coach Peter Bosz sur le banc de touche.

« Gagner ici, c’est une bonne chose, a souri le coach de l’OL en conférence de presse. Dans le vestiaire, les joueurs étaient heureux et moi aussi. Avec les autres résultats, on pouvait penser que c’était peut-être impossible (de jouer l’Europe), mais avec cette victoire, cela l’est encore, les joueurs y croient. »

Alors que Predraj Rajkovic a assuré le maintien du Stade de Reims hier en L1, Lovro Majer et Baptiste Santamaria ont détonné contre l’ASSE du côté du Stade Rennais (2-0). De même que Marcus Coco et surtout Moses Simon, très en jambes devant le RC Lens samedi à Bollaert (2-2). Kylian Mbappé, lui, a encore brillé avec le PSG à Strasbourg avec un doublé et une passe décisive (3-3).

Lukeba, @gusto_malo et Peter #Bosz sont dans l'équipe type de la 35ᵉ journée pour le journal l'Équipe pic.twitter.com/Wx2JrfFsXQ — OL+ (@OL__Plus) May 1, 2022

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 35e journée de Ligue 1 imaginée par le quotidien sportif L’Équipe. L'OL, large vainqueur à Marseille, et le FC Nantes ont particulièrement brillé...

Bastien Aubert

Rédacteur