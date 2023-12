FC Nantes, OL, RC Lens, OGC Nice : double coup de tonnerre pour le déplacement des supporters

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Cela devient une habitude depuis la mort tragique de Maxime en marge du match entre le FC Nantes et l’OGC Nice début décembre. Alors que les interdictions de déplacement sont légion depuis plusieurs semaines et que la LFP a interdit les déplacements de supporters pour le reste de la phase aller de 1, certains voyages sont finalement autorisés suite à des arrêtés du conseil municipal. Cette mesure sera également être en vigueur pour la 17e journée de Ligue 1 ce mercredi suite à une décision du Conseil d’Etat. Ainsi, les supporters du FC Nantes et du RC Lens pourront respectivement se déplacer à Lyon et à Nice en Ligue 1. En Ligue 2, l’EA Guingamp pourra également compter sur ses fidèles à Angers.

Nouvelle convention signée en janvier

Par ailleurs, le gouvernement entend montrer plus de clémence en 2024 au sujet du déplacement des supporters en France. Amélie Oudéa-Castéra a ainsi évoqué hier la signature début janvier de la nouvelle convention liant les pouvoirs publics (intérieur, sports et justice) et la LFP et définissant les rôles de chacun. Sur cette collaboration nécessaire entre toutes les parties, l’Association Nationale des Supporters s’est présentée en partenaire responsable. Parmi les pistes évoquées, il y a la volonté de renforcer le rôle du référent supporter des clubs mais aussi la DNLH en lui confiant un peu plus de moyens afin que son expertise pèse davantage. Enfin, même si elle est délicate à mettre en œuvre, la volonté de privilégier les sanctions individuelles.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 19 décembre 2023 pic.twitter.com/pZKSqt0AKf — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 18, 2023

