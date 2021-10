FC Nantes, OL, Stade Rennais, LOSC, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La belle victoire du Stade Rennais face au PSG dimanche au Roazhon Park (2-0) n’est pas passée inaperçue et permet au club breton de placer pas moins de quatre éléments dans ce onze de prestige : Hamari Traoré, Flavien Tait, Gaëtan Laborde et Kamaldeen Sulemana. Sans compter Bruno Genesio qui prend place sur le banc de touche. C'est un vrai carton plein !

Derrière, le rival du FC Nantes est également bien loti avec Alban Lafont et Andrei Girotto, deux héros des Canaris hier à la Beaujoire devant l’ESTAC (2-0). Solide vainqueur du Stade Brestois samedi, l’OGC Nice n’est pas en reste avec Jean-Clair Todibo et Melvin Bard, tous les deux buteurs (2-1).

On notera enfin la présence de Jonathan David à la pointe de cette attaque, lui qui a inscrit un doublé contre l’OM hier avec le LOSC après avoir également récupéré pas moins de quatre ballons dans les pieds marseillais (2-0). Et celle d’Houssem Aouar, buteur lors du 123e derby entre l’ASSE et l’OL à Geoffroy-Guichard (1-1).

Traoré, Tait, Sulemana et Laborde dans le onze type de la journée de @lequipe + Genesio + Rennes équipe du week-end. Carton plein. pic.twitter.com/YBzzy2PxxV — Clément Gavard (@Clem_Gavv) October 3, 2021