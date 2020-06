FC Nantes, OL, Stade Rennais – Mercato : Moses Simon, sa réponse aux rumeurs de départ

Ceux qui critiquent le recrutement du FC Nantes sont étrangement silencieux à l’heure d’évoquer le cas Moses Simon. La réussite de l’attaquant nigérian est peut-être l’exception qui confirme la règle chez les Canaris, encore faut-il qu’il soit fidèle à la Maison Jaune au mercato. Le doute est permis.

Le joueur de 24 ans, qui vient de voir son option d’achat levée par le FC Nantes, pour un contrat expirant désormais en 2024, ira-t-il au bout de son bail ? « Il ne restera pas quatre ans à Nantes », craint déjà le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau. Aux dernières nouvelles, l’OL et le Stade Rennais seraient intéressés par le profil de Simon, qui ne serait pas totalement fermé à un départ de son côté.

De retour sur le chemin de l’entraînement cette semaine à la Jonelière, l’intéressé s’est fendu d’un message clair : il est pleinement centré sur sa préparation estivale. « Travailler dur payera tôt ou tard », a lâché Simon sur Twitter. L’ancien buteur de Levante en a profité pour saupoudrer son message de deux cœurs aux couleurs du FC Nantes. Suffisant pour éteindre le flou entourant son avenir ?

Hard work will pay off later @FCNantes 🔰💚💛 pic.twitter.com/VIMwJzsuUY

— MSimon27 (@Simon27Moses) June 19, 2020