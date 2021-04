FC Nantes, OM : Antoine Kombouaré mouche Pablo Longoria en une punchline

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

C'est la polémique de cette fin de semaine et elle provoque une levée de bouclier chez les coaches de Ligue 1. En effet, ces derniers n'ont pas apprécié que Pablo Longoria, à l'occasion d'un entretien à El Pais, mette à mal le modèle de formation d'entraîneur à la Française. « Il n'y pas de modèle français du jeu. Objectivement, si on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exportent le moins de coaches. Ils ne vendent pas d'identité collective », avait lâché le président de l'OM.

« C'est qui, Pablo Longoria ? »

Après Bruno Genesio, Hubert Fournier et Raymond Domenech, Antoine Kombouaré (FC Nantes) a été lancé sur le débat... Et il a mouché l'Espagnol : « Je n’ai pas vu ses propos. C'est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ? », a-t-il interrogé. Relancé sur le sujet de manière plus générale, le Kanak a utilisé la même ligne de défense que ses confrères : « Je ne lui réponds pas. J'ai un travail à faire et ce qui m'intéresse, c'est le FC Nantes. Je n'ai pas à répondre, je m'occupe de mon travail. Il est libre de tenir les propos qu'il veut, j'ai même pas entendu et j'ai pas envie de savoir, cela ne m’intéresse pas. Les gens sont libres de dire ce qu’ils veulent. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est champions du monde avec Didier Deschamps, et qu'on a le record de Ligue des champions obtenues consécutivement avec Zinédine Zidane ».

