FC Nantes, OM - Mercato : le rêve Luis Suarez était à portée de main !

L’OM et le FC Nantes vont devoir se poser les bonnes questions après le mercato. Au lendemain du 5 octobre, les supporters des deux clubs demanderont peut-être des comptes concernant le dossier Luis Suarez. Depuis de longues semaines, l’attaquant colombien (22 ans) est dans le viseur du FC Nantes, rejoint ensuite par l’OM séduit par le profil ravageur de l’intéressé. Sauf que Watford a semble-t-il déjà donné son feu vert à Grenade pour le recruter cet été.

Suarez a déjà évolué à Grenade

Le club espagnol, qui vient d’être victime du vrai Luis Suarez à l’Atlético Madrid (1-6), bénéficie de sa proximité avec le propriétaire des Hornets (la famille Pozzo) pour boucler le deal. L’attaquant colombien serait d’accord pour rejoindre un club qu’il a déjà côtoyé lors de son arrivée en Europe. Comme déjà évoqué ce week-end, Mundo Deportivo assure que l’opération est à un pas de se finaliser pour un montant de 15 millions d’euros.

Le transfert payable en plusieurs mensualités

C’est là où l’OM et le FC Nantes pourront sans doute nourrir quelques regrets. Le journal catalan insiste sur le fait que ce montant pourra être réglé en plusieurs mensualités étalées dans le temps. Quand on voit les 12 M€ déboursés par Frank McCourt pour Luis Henrique ou les 6 M€ récupérés par Waldemar Kita pour Lucas Lima, on peut se dire que le rêve Suarez n’était finalement pas si inaccessible.