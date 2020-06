FC Nantes, OM – Mercato : une indemnité à payer pour récupérer Pape Gueye ?

true

Confirmant les rumeurs, Pape Gueye (Le Havre, 21 ans) n’ira pas à Watford et sera libre au 30 juin. Avis à l’OM ou au FC Nantes, intéressés par son profil.

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, l’OM et le FC Nantes sont à l’affût pour récupérer la pépite du Havre Pape Gueye (21 ans). Si le milieu de terrain semblait promis à Watford, où il a signé un pré-contrat en janvier, l’intéressé a depuis fait marche arrière en changeant de représentant et souhaite faire annuler son départ pour l’Angleterre face aux « irrégularités » autour de sa signature.

Pape Gueye s’annonce libre mais…

Dans un communiqué envoyé à « L’Equipe », Pape Gueye a annoncé son départ du Havre au 30 juin prochain… Mais également annoncé qu’il ne se rendrait pas en Angleterre – où il a signé un bail de cinq saisons – et s’annonce libre sur le marché des transferts 2020. « Pour moi, l’avenir est encore incertain. Mon tort dans cette histoire est d’avoir fait confiance à une personne qui m’a mal conseillé. Je mets en garde mes collègues sur les abus dont ils pourraient faire l’objet concernant les signatures de contrat. Je ne suis pas le premier et je ne serai malheureusement pas le dernier. J’ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d’un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu’aucune démarche administrative me concernant n’a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n’a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford », a-t-il expliqué.

… Le risque pour son futur club existe

Un dossier loin d’être aussi simple et sujet à quelques procédures devant la FIFA. Un risque pour le club acquéreur ? Selon Nabil Djellit, journaliste à « France Football », Pape Gueye dispose d’une clause dans son contrat anglais qui lui impose de payer 5 M€ en cas de rupture unilatérale du contrat. Une somme qui permettrait à son futur club d’éviter les complications. S’il est possible que l’arbitrage donne raison au joueur, le dossier s’annonce compliqué. D’après le spécialiste Mercato de l’hebdomadaire, l’OM et le SCO Angers sont les deux clubs français les plus chauds et pourraient bien négocier une indemnité un peu plus basse directement auprès de Watford. Affaire à suivre donc.