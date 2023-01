FC Nantes, OM, RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : coup de théâtre pour Delort !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L’OGC Nice a annoncé le départ de Lucien Favre de son poste d’entraîneur hier après-midi et cela pourrait avoir des incidences sur le mercato hivernal. On parle notamment d’Andy Delort. Courtisé, l’attaquant de 31 ans était jusqu’à hier en discussions avec le FC Nantes et dans le viseur du RC Lens, de l’OM et du Stade Rennais.

Un transfert ou un prêt avec option d’achat étaient envisagés dans des échanges nourris entre le clan du joueur et la direction du FC Nantes, depuis une semaine.

« Andy Delort, mécontent de sa situation à l’OGC Nice, souhaite changer d’air mais le limogeage de Favre pourrait changer la donne concernant l’avenir de l’attaquant », fait savoir le quotidien Ouest France dans sa toute dernière version.