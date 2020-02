FC Nantes : Pierre Ménès relève de nets progrès chez les Canaris 

true

Pierre Ménès n’a pas renié son plaisir devant le match totalement fou à six buts entre le Dijon FCO et le FC Nantes samedi lors de la 23e journée de Ligue 1 (3-3).

La Bourgogne fait dans le champagne. Hier, le match entre le Dijon FCO et le FC Nantes fut loin d’accoucher d’une souris puisque les deux équipes ont donné du pur spectacle pendant 90 minutes avant de finir dos à dos (3-3). Grâce à un but d’Andrei Girotto dans le temps additionnel, les Canaris ont évité « une catastrophe », dixit Christian Gourcuff.

Ménès voit des progrès offensifs grâce à Gourcuff

Pierre Ménès n’a pas boudé son plaisir devant cette rencontre à suspense, ce qu’il semblait loin d’imaginer sur le papier avant le coup d’envoi. « Alors que c’était loin d’être scellé dans le bronze, on a eu droit à un excellent match entre Dijon et Nantes, a-t-il apprécié sur son blog. Les Canaris ont encore pris un but dans les arrêts de jeu, mais ils ont aussi égalisé dans les arrêts de jeu par Girotto et seront donc revenus trois fois au score dans ce match porté sur l’offensive. C’est plutôt le cas avec Dijon cette saison, moins avec les Nantais. Ce qui tendrait à prouver qu’ils sont en progrès sur ce point avec Gourcuff. »

Avec ce nul, qui fait suite à trois défaites, le FC Nantes reste scotché au 12e rang de L1… à deux petites unités de la 5e place incarnée par l’AS Monaco.