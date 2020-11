FC Nantes - PSG (0-3) : Gourcuff formule un seul reproche aux Canaris

Le FC Nantes n’a pas réussi à l’exploit d’accrocher le PSG, pourtant pas franchement emballant hier à la Beaujoire. Même si le score peut laisser penser que les hommes de Thomas Tuchel ont largement dominé les débats (3-0), c’est surtout en seconde période que la différence a été faite grâce notamment à un Kylian Mbappé doublement décisif. Christian Gourcuff n’est évidemment pas satisfait de la défaite et aurait aimé que son équipe ait plus de constance sur la durée du match.

« La déception, c'est de ne pas avoir répété en seconde période ce qu'on a réussi en première. On avait les capacités de les mettre en difficulté, on a eu deux énormes occasions. On était dans le match, a-t-il souligné en conférence de presse. Malheureusement, on a concédé très vite (en seconde période) un premier but qui a changé la donne (47e). On n'est pas rentrés sur le terrain avec la même implication. »

Malgré tout, le coach du FC Nantes veut rester sur une note positive. « Il n'y avait aucune raison de se relâcher. Après, quand le PSG mène, ça devient plus difficile. Quand ils sont dans le confort, c'est difficile. L'investissement était parfait en première période face à une équipe qui ne trouvait pas la solution au milieu de terrain. On les a bien troublés », a-t-il conclu.