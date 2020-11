FC Nantes – PSG (0-3) : les regrets de Marcus Coco, Navas déjà tourné vers Leipzig

Marcus Coco : « On n'est pas réveillé »

Marcus Coco : « Est-ce qu'on a perdu le match en première période ? C'est compliqué... Je pense surtout que quand on revient en deuxième période, on n'est pas réveillé. On n'a pas su réagir et là, oui, on a été puni de notre manque de réalisme en première période. Le changement de système du PSG nous a perturbé. Pourtant, nous étions prévenue mais on a mis du temps à se mettre en place. Contre une équipe comme Paris, ça va trop vite... »

🗨️ "On n'a pas su agir, on a été punis sur le manque de réalisme en 1ère mi-temps"



Marcus Coco réagit à la défaite nantaise logique face à Paris 🗣️ #FCNPSG pic.twitter.com/d5Y7k85Iwv — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 31, 2020

Keylor Navas : « On espère pouvoir récupérer des blessés »

Keylor Navas : « Aujourd'hui, j'étais capitaine et je suis content d'aider mon équipe. Aujourd'hui, je crois que l'équipe a fait une bonne partie. On a beaucoup de blessés et certains ont eu l'opportunité de jouer. Ils l'ont bien fait. C'était une équipe unie. Nous sommes contents et on espère pouvoir récupérer des blessés pour les prochains matches pour être plus fort

La double confrontation contre Leipzig ? En Ligue des Champions, on joue toujours pour gagner. Quelque soit l'adversaire. Leipzig est un grand rival. On est content de jouer contre eux mais tous les matches sont différents. Nous allons tenter de gagner les deux matches ».