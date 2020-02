FC Nantes – PSG (1-2) : Gourcuff colle un tacle à Tuchel et aux Parisiens !

true

Le PSG s’est fait quelques frayeurs face au FC Nantes hier (2-1). En contrôle pendant 70 minutes, les champions de France ont vu leur avance de deux buts s’étioler suite à une bourde de Presnel Kimpembe, avant de voir les Canaris faire le siège de Keylor Navas. Comme souvent, le gardien du PSG a été irréprochable, sauvant les meubles à deux reprises devant Renaud Emond dans le money-time. Christian Gourcuff a particulièrement apprécié l’état d’esprit de ses troupes.

Un seul regret pour Gourcuff sur ce match

« Je ne vais pas résumer les matchs aux 25 dernières minutes, analyse le coach du FC Nantes au micro de RMC Sport. La première mi-temps, on a été très bien organisé, en leur laissant un minimum d’espaces. On avait des insuffisances surtout dans la remontée du ballon. On a trop subi. Le regret, c’est de prendre le deuxième but, qui complique les choses. Quand ils ont relâché un peu la pression, on a eu la capacité de les mettre en grosse difficulté. Je n’oublie pas les grosses occasions qu’ils se sont créées, mais on a eu les occasions pour revenir. C’était un match vivant. »

Faire des fautes, une stratégie travaillée au PSG ?

Ce même Gourcuff ne s’est pas caché derrière son petit doigt lorsqu’il a fallu évoquer le débat vers la propension du PSG à stopper le jeu pour éviter des situations difficiles. Font-ils des fautes de manière intentionnelle ? Le coach du FC Nantes se pose la question. « Ça, c’est quelque chose qui m’énerve, quand même, a d’abord rétorqué le guide des Canaris à propos du manque d’agressivité de ses joueurs. Reprocher de ne pas faire des fautes, ça montre bien le raisonnement, c’est incroyable. C’est vrai que les Parisiens, les fautes à la perte de balle, ça casse les contre-attaques. Je ne sais pas que ce Tuchel demande. Mais c’est quasiment stratégique. Si, moi, il faut que je dise à mes joueurs de faire des fautes, j’arrêterai d’entraîner. »