FC Nantes – PSG (1-2) : Mbappé, Pétric… 1 match, 3 questions, des réponses

Comment Kylian Mbappé allait-il réagir après la polémique ?

MUET FACE AU BUT MAIS MOTIVE. Même si ses tensions avec Thomas Tuchel ont éclaté au grand jour samedi contre Montpellier, l’international tricolore était bien sur la feuille de match et titulaire à la Beaujoire. Il a également été décisif sur l’ouverture du score, à l’origine du déboulé sur le flanc droit de la défense ligérienne (29e). Très remuant, limite hyperactif, le natif de Bondy était dans tous les bons coups mais il n’a pas profité du déplacement à la Beaujoire pour recoller à Wissam Ben Yedder, muet quelques heures plus tôt, au classement des buteurs (14 buts contre 15 pour le Monégasque).

Quelle réaction pour le FC Nantes après la gifle à Rennes ?

UN DEUXIEME ACTE INTERESSANT. Forcément un peu traumatisé de s’être fait retourner entre la 95e et la 99e vendredi dernier au Roazhon Park (défaite 3-2), les Canaris ont eu du mal à lâcher les chevaux à l’entame face à l’ogre parisien. Il faut dire qu’avec les nombreuses absences défensives, le FCN ne présentait pas son socle le plus serein. Cela peut expliquer le visage des hommes de Christian Gourcuff, un peu meilleur en fin de premier acte quand Moses Simon a manqué une belle opportunité d’égalisation sur un centre du jeune Percy Prado (42e). En deuxième période, à 2-0, les Nantais ont (enfin) lâché les chevaux. Il y a d’abord eu un solo de Ludovic Blas repoussé par Keylor Navas (61e) avant la réduction du score signé de Moses Simon (68e). En fin de partie, Moses Simon (87e) et Renaud Emond (92e) ont raté deux situations de 2-2.

Comment le remplaçant d’Alban Lafont allait-il s’en sortir face aux stars du PSG ?

DENIS PETRIC N’A PAS ETE LE MAILLON FAIBLE. Préféré au jeune Alexandre Olliero, l’ancien portier de Guingamp (31 ans) a l’expérience de ce genre d’évènement. Il n’est pas passé à côté. Sur le premier but, on ne peut pas lui reprocher d’avoir plongé sur la frappe d’Angel Di Maria, détourné filet opposé par Mauro Icardi (29e). Sur le second but, signé Thilo Kehrer (57e), il est resté figé sur ses appuis et n’a même pas essayé de plonger. A sa décharge, il n’aurait probablement pas sorti le ballon… Et Alban Lafont non plus s’il avait été en état. Souvent supplé par ses défenseurs (même par sa transversale à la 54e et son poteau à la 90e), le Serbe a quand même sorti quelques tentatives de Mauro Icardi (3e), Kylian Mbappé (61e) ou encore Thomas Meunier (89e).