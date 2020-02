FC Nantes – PSG : les images d’une violente bagarre entre les supporters ont fuité

true

Le choc de la 23e journée entre le FC Nantes et le PSG a déjà commencé chez les supporters des deux clubs lundi soir sur les bords de l’Erdre.

Sans Neymar, le FC Nantes et le PSG sont tout de même outillés pour offrir un spectacle digne de ce nom ce soir aux supporters de la Beaujoire (21h05). Pour l’heure, les supporters des deux clubs en ont offert un beaucoup moins fringant en marge de la rencontre.

Les réjouissances ont commencé hier soir dans les rues de Nantes. Supporters parisiens et nantais s’étaient donné rendez-vous pour un fight, derrière le quai de la Fosse. Les policiers ont tiré huit grenades pour les séparer #FCNPSG pic.twitter.com/MbKWTHkUp9 — JFMartin (@JFrancoisMartin) February 4, 2020

Ouest France, images à l’appui, affirme que les ultras des deux clubs s’étaient donné rendez-vous, lundi 3 février vers 23 h 20, à Nantes pour en découdre selon une tradition entre supporters.

16 patrouilles de policier ont déboulé !

« Très vite, les policiers ont déboulé. Seize patrouilles au total. Ils ont dû employer les grands moyens pour les séparer, estime le quotidien régional. Ils ont tiré six grenades lacrymogènes et deux assourdissantes. L’affrontement n’aurait fait aucun blessé. » Espérons que le match soit plus calme ce soir aux bords de la Beaujoire dans l’enceinte du FC Nantes.