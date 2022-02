FC Nantes - PSG : Pierre Ménès a choisi son camp et balance après la polémique arbitrale !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le FC Nantes n’a pas savouré très longtemps sa superbe victoire d’hier contre le PSG (3-1). Dès le coup de sifflet final donné, les Parisiens ont pesté contre plusieurs décisions arbitrales qui leur ont été favorables. Tour à tour, Marco Verratti, Leonardo et enfin Mauricio Pochettino s’en sont plaints dans des termes parfois crus. Même Antoine Kombouaré leur a donné en partie raison. Pierre Ménès n’a pas souhaité dévalué le succès mérité du FC Nantes mais il a également penché su côté du PSG au sujet de la polémique arbitrale.

« Je ne vois dans ce match qu’une seule ombre au tableau, c’est l’arbitrage lamentable de monsieur Lesage, qui n’est pourtant pas l’un de nos plus mauvais arbitres mais qui a produit un arbitrage totalement anti-parisien, a-t-il balancé sur son blog. Je sais que je vais m’attirer les foudres de certains en disant ça, mais sérieusement… Autant il a raison d’avoir requalifié le rouge d’Appiah en jaune, mais comment peut-il ne pas donner un second jaune au même Appiah pour la faute qu’il commet sur Mbappé sur le penalty (...) Il faut quand même m’expliquer comment Pallois peut terminer ce match sans carton jaune. »

Le chroniqueur semblait fou de rage devant cet arbitrage anti-parisien. « Comment est-il possible de ne siffler aucune faute sur Messi ? Comment Neymar peut-il prendre un coup de poing dans le gueule sans qu’il y ait faute ? Comme je le dis parfois, ce n’est pas parce que c’est le PSG, ce n’est pas parce que c’est le plus riche, ce n’est pas parce qu’il est largement en tête qu’il faut l’arbitrer différemment des autres clubs, poursuit-il. C’est pénible et je suis d’ailleurs assez content de voir qu’il y a un consensus à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, notamment Didier Roustan qui n’est pourtant pas le plus virulent sur les arbitres. C’est dommage parce que cela gâche un peu ce match qui était par ailleurs superbe. »

"Lyon freiné à Lens, Paris plombé à Nantes"



