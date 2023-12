FC Nantes, PSG, RC Lens, L1 : une grande nouvelle tombe pour les Ultras !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

On vous le disait cette semaine : le programme des matches de L1, ce week-end, avait été l'occasion pour les Préfets de pondre plusieurs arrêtés et d'interdire de nombreux déplacements de supporters. Notamment ceux du PSG à Lille ou encore des Rémois à Lens.

Des arrêtés suspendus

Mais comme on vous le disait également, il fallait attendre de savoir si l'Association Nationale des Supporters (ANS), qui oeuvre sans cesse pour la liberté d'action des supporters, n'allait pas obtenir gain de cause devant le Conseil d'Etat. Comme ce fut le cas le week-end dernier, déjà. Et la réponse est connue : le Conseil d'Etat vient ainsi de suspendre plusieurs arrêtés.

Le Conseil d'Etat suspend les arrêtés.

Les supporters niçois peuvent se déplacer au Havre.

Les supporters parisiens peuvent se déplacer à Lille.

Les supporters rémois peuvent se rendre à Lens.

Respectez bien les règles. Profitez-en. Bons matchs. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 15, 2023

