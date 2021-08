Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si pour beaucoup de footballeurs de Ligue 1 affronter Lionel Messi sera une première, un cadre de l'effectif du FC Nantes a déjà eu ce privilège. Passé par Levante lors de la saison 2018-19, Moses Simon trépigne à l'idée de croiser à nouveau le fer avec la légende du Barça, lui qui justement avait récupéré la tunique du prodige argentin à l'époque.

« Une super expérience de pouvoir jouer contre le meilleur joueur du monde »

Dans Presse Océan, le Nigérian affiche déjà sa grande excitation à l'idée de jouer des Nantes – PSG et PSG – Nantes avec Messi. « C’était une super expérience de pouvoir jouer contre le meilleur joueur du monde. C’est un joueur fantastique qui décide à lui tout seul du sort d’un match, comme un dictateur », glisse Simon qui a justement perdu deux fois, terrassé par Messi (1-0, 5-0, quatre buts de l'Argentin).

Cette fois-ci, Moses Simon n'a pas l'intention de se muer en groupie : « Si lui ou Neymar ne sont pas là, ça n’a pas d’importance ! Ce qui compte, c’est de prendre des points. Après, si les deux jouent ensemble, on sait que ce sera difficile. Mais en football, tout est possible et on fera de notre mieux ». Et le Super Eagle prévient déjà le sextuple Ballon d'Or sur la difficulté de la Ligue 1 : « Ici, c'est très tactique et plus physique que la Liga : Messi doit être conscient de ça ».