FC Nantes, PSG : un ex des deux clubs utilise Haise pour justifier le désamour de l'Italie pour la L1

Dans son édition du jour, L'Equipe consacre un long dossier à l'exposition internationale encore assez confidentielle de la Ligue 1. Notamment chez nos principaux voisins européens comme l'Italie.

Si, à l'arrivée de QSI en 2011, les médias italiens ont commencé à s'intéresser davantage au foot français avec l'émergence du PSG, les fans transalpins ont désormais du mal à adhérer. Ancien joueur de Nantes, du PSG et de l'Inter Milan, vivant aujourd'hui entre la France et l'Italie, Benoît Cauet a livré ses explications sur la situation :

« Quand tu as été considéré comme le championnat le plus beau, le plus dur, quand tu es aujourd'hui 3e ou 4e, tu regardes ce que tu as devant, pas derrière. Je n'entends jamais quelqu'un me dire : « Cette semaine, je vais regarder la L1 ». On peut me dire « c'est intéressant ce que produit tel club ou celui-là » mais pas « je vais regarder Nantes - Strasbourg ». Car, paradoxalement, le foot italien, avec une nouvelle génération d'entraîneurs, plus jeunes et plus axés sur le jeu, a connu une plus grande évolution que la L1 en partant du catenaccio, des victoires par un but d'écart... En France, cela reste encore du domaine de l'exception, avec Franck Haise par exemple. Mais il n'y a pas assez de Franck Haise ! ».