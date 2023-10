FC Nantes, PSG : une ancienne figure des deux clubs est décédée

L’UNFP a annoncé ce mardi le décès de Patrice Lecornu (65 ans), ancien international tricolore 3 capes entre 1979 et 1981.

Formé au Red Star, il avait été également un joueur du SCO Angers (1978-81) et du FC Nantes (1981-84) avant d’arrêter sa carrière très jeune (27 ans) suite à une blessure persistante au genou et de devenir éducateur.

Au début des années 2000, Patrice Lecornu a dirigé le centre de formation du PSG durant cinq ans mais c’est surtout dans le club de Saint-Ouen qu’il a connu ses belles années.

Patrice Lecornu s'en est allé à 65 ans. Ailier droit au @RedStarFC, au @AngersSCO, au @FCNantes et 3 fois en @equipedefrance, il arrêta sa carrière à 27 ans (genou) avant de devenir coach au Red Star. @UNFP présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/0quUYTf0ba