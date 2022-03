FC Nantes, OL, RC Lens, LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg : Pierre Ménès règle la course à l’Europe

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La course aux places européennes via la Ligue 1 n’a jamais été aussi indécise. Du 4e du classement, le Stade Rennais, au 10e, le RC Lens, elles sont pas moins de sept équipes à se tenir en six petits points ! Le FC Nantes fait partie des heureux élus et affiche une dynamique extrêmement positive avec sa finale de Coupe de France contre l’OGC Nice en avril. Selon Pierre Ménès, les Canaris auront un coup à jouer même si le chemin est encore long et escarpé.

« L’Europe ? Oui, Nantes peut »

« Ils sont pratiquement 10 à pouvoir décrocher l’Europe. Enfin 7 si on oublie les 3 places de Ligue des Champions. Ça se resserre. Il n’y a pas beaucoup de points d’écart entre Rennes, Strasbourg, Nantes, Monaco ou Lyon, a-t-il analysé dans Pierrot le Foot. Donc, oui Nantes peut et en plus en ce moment ils sont totalement euphoriques. C’est quand même fort dans la même semaine de se qualifier pour la finale de la Coupe de France à domicile contre Monaco et de battre Montpellier 2 buts à 0 quelques jours plus tard. Il y aurait pu avoir une légitime décompression, mais il n’y en a pas eu. Ça, c’est le travail d’Antoine Kombouaré. La décompression, il n’aime pas trop ça lui. Je ne sais pas s’ils finiront européens. Il y aura forcément des déçus dans ce joli troupeau mais le club mérite en tout cas. Les autres le méritent aussi. »

