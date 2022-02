FC Nantes, RC Lens – Mercato : Ibrahima Koné justifie sa signature chez les Merlus

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Cible de plusieurs clubs cet hiver parmi lesquels le FC Nantes et le RC Lens, Ibrahima Koné (22 ans) a fait le choix de quitter le club de Sarpsborg (D1 norvégienne) pour signer à Lorient contre un chèque de 3 M€.

Dans les pas de Seydou Keita

Le jeune buteur malien, brillant à la CAN, a justifié le choix des Merlus en conférence de presse : « Je suivais tous les matches du championnat français, et Lorient est une bonne équipe avec de bons joueurs. En début de saison, l’équipe était au top. Et même si elle est en bas du classement aujourd’hui, rien n’est perdu d’avance. Le club me voulait, j’ai discuté avec le directeur sportif, et j’ai décidé de venir. Je pense que je peux bien progresser ici, parce que j’étais en Norvège avant, et que même si le championnat là-bas est pas mal, ce n’est pas du tout le même niveau qu’en France ».

Et l'une des raisons de son choix tient aussi dans la réussite en Bretagne de l'une des icônes du pays : Seydou Keita. L'ancien milieu de l'OM et de Lens s'étant notamment fait un nom grâce à Lorient. « Tout le monde le connaît, même si je ne l’ai jamais vu personnellement. Je me rappelle que j’allais au stade pour le voir jouer quand j’étais petit. Et forcément, le fait qu’il ait déjà évolué au FC Lorient a également pesé dans ma décision ».