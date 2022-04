FC Nantes, RC Lens - Mercato : le buteur le plus tueur d’Europe aurait pu signer !

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Le FC Lorient a eu le nez creux. Alors qu’ils occupaient pourtant déjà les bas-fonds du classement de Ligue 1, les Merlus ont réussi à attirer au mercato hivernal Ibrahima Koné au nez et à la barbe du RC Lens et du FC Nantes pourtant mieux placés qu'eux.

Depuis, l’attaquant malien a suivi sa trajectoire de la dernière CAN pour se faire un nom en France... et en Europe ! Titulaire au cours des trois précédentes journées, l’attaquant de 22 ans n’a pas abîmé ses statistiques qui, avec 5 buts sur ses 7 tirs cadrés en 377 minutes, en font le joueur le plus chirurgical des cinq grands championnats européens !

« Il peut paraître emprunté, un peu lourdaud, sourit Christophe Pélissier. Mais il est efficace dans ses déplacements, très rapide sur ses deux-trois premiers appuis et très bon dans le jeu en déviation. Je le trouve aussi très mature et serein, avec un état d’esprit très positif, tourné vers le collectif. » Raison de plus pour donner des regrets encore plus nourris au RC Lens et au FC Nantes.

🗞 Les unes du journal L'Équipe du dimanche 17 avril pic.twitter.com/WkYuX7uUnJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 16, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur