FC Nantes, RC Lens, OM – Mercato : du nouveau dans le dossier Yoann Court

Toujours sans club, Yoann Court (ailier, 30 ans) tarde à prendre une décision sur son avenir. Ses options principales en L1 semblent toutes fermées…

Il y a quelques semaines, le nom de Yoann Court (30 ans) était au cœur de l’actualité du Mercato. En fin de contrat à Brest, l’ailier aux 7 passes décisives en Ligue 1 suscitait l’intérêt de nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le joueur formé à l’OL voyait notamment son nom associé au FC Nantes (sans que cela ne soit jamais avéré), au RC Lens ou encore à l’OM.

Depuis l’échec de sa prolongation au Stade Brestois et son refus de signer en deuxième division, Yoann Court avait choisi de se faire discret, prenant le temps d’étudier toutes les propositions afin de choisir la meilleure option. Plus d’un mois a passé depuis la fin de son contrat en Armorique et le gaucher n’a encore signé nulle part.

Yoann Court a dit non au FC Dallas

« L’Equipe » a cependant donné des nouvelles de Yoann Court, lequel a refusé de tenter l’aventure aux Etats-Unis malgré une approche du FC Dallas. Toujours sans club, l’intéressé « ne manque pas d’intérêts » selon le quotidien sportif. En attendant, il est toujours libre et les portes en L1 sont toutes fermées.

Nantes n’est pas (n’a jamais été?) sur les rangs, Brest a rompu les négociations vexé par la surrenchère de son agent, Marseille ne recrutera pas à son poste à moins d’un départ de Florian Thauvin et Lens s’est aussi orienté sur d’autres profils (Ganago).