FC Nantes, RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : les trois clubs à la lutte pour un Espoir du PSG !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

En grande difficulté du côté du PSG où il n'est apparu qu'à six reprises cette saison toutes compétitions confondues (380 minutes), Colin Dagba (23 ans) fait partie des joueurs amenés à changer d'air cet été.

L'ancien international Espoirs français disposerait de plusieurs touches. A l'étranger, les noms du Borussia Mönchengladbach, du Borussia Dortmund ou encore du Bétis Séville ont été cités mais en France, le latéral droit a aussi la cote.

Selon le journaliste Farid Rouas, Dagba aurait des contacts avec trois clubs de l'élite : le FC Nantes, le RC Lens (où il a été formé) mais également le RC Strasbourg. D'après 90football.fr, les Alsaciens auraient même pris un peu d'avance sur le dossier.

#PSG Dagba (23 ans) en contacts avec 3️⃣ clubs de @Ligue1UberEats ‼️ Très peu utilisé dans la défense du @PSG_inside , Colin #Dagba serait en discussions avec le @FCNantes , le @RCLens et le @RCSA ‼️ @CanalSupporters @MediaParisien @TitisduPSG pic.twitter.com/dxYRkTf1EQ

Dagba (PSG) intéresse du monde

En partance du PSG, Colin Dagba (23 ans) aurait plusieurs courtisans en France et à l'étranger. Dans l'Hexagone, on parle du FC Nantes, du RC Lens et du RC Strasbourg... qui aurait pris un peu d'avance selon 90Footballfr.