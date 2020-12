FC Nantes - RC Strasbourg (0-4) : Pierre Ménès ne donne plus cher de la peau de Gourcuff

La cocotte-minutes a fini par exploser. Humiliés par le RC Strasbourg dimanche à la Beaujoire (0-4), les joueurs du FC Nantes ne donnent plus aucun signe de révolte et semblent avoir lâché Christian Gourcuff. Waldemar Kita a-t-il rencontré physiquement un successeur pour palier un éventuel départ du technicien breton ?

« Non, il n’y a rien de décidé et il ne se passera rien demain (aujourd’hui), assure le président des Canaris dans L’Équipe. Christian Gourcuff est très impliqué dans la recherche de solutions, c’est un entraîneur compétent. Un entraîneur a besoin de résultats. Je n’ai rencontré personne pour remplacer Christian Gourcuff. » Le quotidien sportif confirme que « les réseaux de Mogi Bayat sont bien à l’œuvre, depuis quelques jours pour fournir un candidat au président nantais. »

« C'est Gourcuff qui se retrouve en danger »

Pour en revenir au jeu, les Canaris n’ont rien montré rien à la Beaujoire et ont donc été ridiculisés par un RC Strasbourg bien plus mordant. À l’arrivée, Pierre Ménès pense que la note aurait même pu être plus salée. « Entre Nantes et Strasbourg. On pouvait penser que l’entraîneur qui perdrait serait très mal en point. Et c’est Gourcuff qui se retrouve en danger après une défaite 4-0 qui, et c’est sans doute le plus terrible, est bien payée tant les Alsaciens ont dominé le match de la tête et des épaules, obtenant deux penalties », analyse-t-il sur son blog.