FC Nantes : Rongier a ramené à l’OM sa pire hantise chez les Canaris

Valentin Rongier l’a échappé belle. Le milieu de l’OM ne fait pas partie des joueurs ayant écopé d’un médiocre 2/10 dans les notes de L’Équipe au lendemain de la débâcle à Porto en Ligue des champions (0-3). L’ancien capitaine du FC Nantes tire même son épingle du jeu puisqu’il hérite de la meilleure note (4). Pas de quoi se réjouir ni sauter au plafond, l'intéressé en est conscient.

« Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des champions, a-t-il soufflé sur RMC Sport. C’est complètement insuffisant. C’est une période difficile, il faut travailler. C’est très difficile, on comprend complètement leur frustration (des supporters) et leur agacement. On est les premiers atteints. Ça nous fait ch*** de venir ici et de prendre trois buts, de ne pas marquer et de pas prendre trois points. »

Rongier, toujours zéro but à l'OM

Rongier met le doigt sur un manquement qu’il pourrait s’appliquer à lui-même : ne pas marquer des buts (en 39 matches). Au FC Nantes, le milieu de 25 ans en était déjà incapable, ce qui lui était reproché. En signant à l’OM, l’ancien Canari pensait progresser à ce niveau et même dans le « domaine des stats » en général mais il stagne inlassablement. « Rongier peut apporter un certain équilibre dans l'entrejeu mais il manque cruellement de stats avec l'OM, a résumé L’Équipe. Avec dix titularisations, comme Kamara, il reste le milieu le plus utilisé par AVB. Jusqu'à quand ? » En voyant sa frappe dévissée en seconde période, le coach de l’OM pourrait commencer à se poser la question.