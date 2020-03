FC Nantes : Rongier dévoile son premier rêve à l’OM

true

L’OM a une capacité à se sublimer qui n’existait pas la saison dernière sous la houlette de Rudi Garcia. Grâce au discours fédérateur d’André Villas-Boas, tout le vestiaire olympien tire dans le même sens et peut compter sur les qualités de chacun pour aller de l’avant.

🔹Valentin Rongier : « Jouer la Ligue des Champions, c’est un objectif, je ne vais pas faire de langue de bois. Je pense qu’on serait très déçus si on n’arrive pas à l’atteindre. […] J’ai envie de découvrir ça, encore plus avec l’Olympique de Marseille. » (@beinsports_FR) #TeamOM pic.twitter.com/3tPHEnJagG — Mercat’OM (@mercat_om) March 2, 2020

Celles de Valentin Rongier ont éclaté au grand jour dès son arrivée estivale en provenance du FC Nantes. Rapidement dans le bain, l’ancien capitaine des Canaris a su dynamiser l’entrejeu de l’OM aux côtés de son acolyte Morgan Sanson. La capacité du joueur de 25 ans à gratter des ballons et à les rendre propres à ses coéquipiers a tout de suite séduit AVB.

« J’ai envie de découvrir la C1, encore plus avec l’OM »

Rongier s’est toutefois essoufflé ces dernières semaines, ratant un penalty à Lille (2-1) et coûtant même un but contre le FC Nantes (1-3). Malgré tout, il reste un cadre de cette équipe et mérite d’apporter son écot jusqu’en fin de saison. À ce moment-là, il faudra tirer le bilan. Et l’intéressé a un rêve : disputer la Ligue des champions. « Jouer la Ligue des Champions, c’est un objectif, je ne vais pas faire de langue de bois, a-t-il affirmé sur beIN SPORTS. Je pense qu’on serait très déçus si on n’arrive pas à l’atteindre. J’ai envie de découvrir ça, encore plus avec l’Olympique de Marseille. »