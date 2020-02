FC Nantes : Rongier, OM, Coco, emballement… Gourcuff avait des choses à dire

true

Le point infirmerie

« Renaud Emond n’est pas encore rétabli. Il n’est pas apte pour samedi, c’est une petite lésion au mollet. Pour le reste, nous avons toujours des blessés de longue durée. Néanmoins, on reverra Marcus Coco avant la fin de la saison. Il reprendra mardi. »

Gourcuff s’est emballé après Saint-Étienne

« On doit proposer un autre contenu que samedi dernier pour avoir de l’ambition. Il faut avoir une réaction et prendre des points le plus rapidement possible. Je me suis un peu emballé après Saint-Étienne. On ne peut pas clamer l’ambition, si cela ne se manifeste pas sur le terrain. On sait bien que l’on était diminués dans le secteur défensif ! Je trouve que néanmoins sur le comportement de l’équipe, cela a été correct mais il y a eu des manques affichés sur l’ambition que l’on pouvait avoir. »

Le contenu n’est pas bon, il y a urgence

« Le gros reproche que l’on peut faire à l’équipe en ce moment, c’est de ronronner. Certainement que samedi, on était dans l’incapacité à mettre du rythme ! Je suis là pour aider les joueurs. Evidemment, le rendu de samedi : c’est ma responsabilité. Bien évidemment je souhaite présenter des matchs plus plaisants et empocher des victoires. Quand on regarde les résultats, cela fait très longtemps que l’on n’a pas gagné. Il y a une forme d’urgence. On doit montrer un autre contenu que celui de samedi pour avoir des objectifs. Il faut avoir une réaction et un comportement adapté ! »

Rongier devait rester au FC Nantes

« Jouer à Marseille, cela ne sera pas facile. C’est une équipe en confiance. Une équipe avec beaucoup d’agressivité qui agresse beaucoup. À domicile, on sait à quoi s’attendre, avec un gros pressing ! Valentin Rongier ? Je lui avais dit de rester à Nantes, je connaissais déjà le joueur et ses qualités. Il y a une grosse activité. Avec nous, il avait fait un match référence face à Amiens ! »