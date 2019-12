FC Nantes – SCO Angers (1-2) : les supporters ont lavé l’honneur des Canaris

true

Battu par le SCO d’Angers pour la première fois depuis 1967 à la Beaujoire (1-2), le FC Nantes a heureusement pu compter sur un soutien très nourri dans les tribunes.

Le FC Nantes a mal terminé l’année 2019. Les Canaris se sont inclinés samedi à la Beaujoire devant le SCO d’Angers, qui ne s’étaient plus imposés en terres nantaises depuis 52 ans ! Ce revers historique est mal digéré par Abdoulaye Touré, très en colère après la rencontre.

« Tout le monde était attentiste »

« C’est une grosse déception parce qu’il y avait moyen de bien finir l’année. On mène au score. En seconde période, on a tout faux. On leur laisse les espaces qu’il ne faut pas. En contre, on n’était pas équilibrés, a-t-il pesté dans L’Équipe. Tout le monde était attentiste, ce n’est pas ce qu’il faut pour bouger ce bloc-là. Mais s’il ne fallait pas gagner le match, on se devait au moins de ne pas le perdre. »

3e meilleure affluence du week-end à la Beaujoire

En tribunes, l’honneur du FC Nantes a pu être lavé par les supporters puisque 29 807 spectateurs avaient fait le déplacement pour assister à la rencontre ! Il s’agit de la meilleure affluence du week-end écoulé en France, derrière OM-Nîmes (59 043) et PSG-Amiens (47 693). On notera par ailleurs la belle place du match entre le RC Lens et Niort (1-0). Samedi, 28 819 personnes s’étaient massées dans les gradins de Bollaert pour assister au succès du champion d’automne de L2.