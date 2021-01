FC Nantes - Stade Rennais (0-0) : Pierre Ménès fracasse les anti Domenech et veut sa réussite

Raymond Domenech pétille toujours ! Un peu plus d’une semaine après son arrivée sur le banc du FC Nantes, l’intéressé a réussi le petit exploit de prendre un point contre le Stade Rennais alors que les Canaris sont en pleine crise de confiance (0-0).

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a dit tout le bien qu’il pensait de ces débuts plutôt réussis en n’oubliant pas d’appuyer sur la notion de plaisir et d’envie. Pour ce qui est des critiques, Domenech laisse couler le mépris de la majorité des supporters du FC Nantes à son égard. Pierre Ménès, lui, ne veut surtout pas laisser passer et a taclé ce déferlement de haine continu.

« Rien que pour ça, j’ai envie qu’il réussisse »

« Comme un clin d’oeil à sa réputation, Domenech a retrouvé le football français avec un 0-0. Compte tenu de l’équipe qu’il a et de celle qu’il affrontait, c’est plutôt un bon résultat, a-t-il analysé sur son blog. J’ai été scandalisé des nombreuses attaques personnelles - voire des sarcasmes, venant même de la chaîne pour laquelle il a travaillé - dont il a fait l’objet depuis l’annonce de son arrivée à Nantes. Je rappelle à toutes fins utiles que Raymond Domenech n’a tué personne. Très franchement, cela me dégoûte et rien que pour ça, j’ai envie qu’il réussisse. »