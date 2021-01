FC Nantes - Stade Rennais : Domenech lève un dernier mystère, grosse surprise pour Stéphan ?

Raymond Domenech va avoir droit à son baptême du feu au FC Nantes. Ce soir, le nouvel entraîneur des Canaris défiera le Stade Rennais pour sa grande première sur le banc (19h). Pour ses débuts, L’Équipe confirme qu’il devrait opter pour un schéma en 4-4-2, proche de celui installé par Christian Gourcuff avant sa mise à l’écart en fin d’année 2020.

Devant la défense, la confiance devrait être donnée au duo Abeid - Touré quand Imra Louza et Ludovic Blas pourraient animer les couloirs. En pointe, Randal Kolo Muani est Kalifa Coulibaly sont annoncés titulaires. En face, Julien Stéphan pourrait décider de laisser Eduardo Camavinga sur le banc afin de privilégier le trio de l’entrejeu Grenier-Bourigeaud-N’zonzi.

Celui-ci avait bien fonctionné face au FC Metz avant la trêve. Dans les buts, Romain Salin part avec une longueur d’avance sur Alfred Gomis, pourtant de retour. Enfin, Adrien Truffert devrait de nouveau démarrer dans le couloir gauche de la défense au détriment de Dalbert.

D’après les premières infos compos dévoilées par @MohamedTERParis et @B_Quarez, Salin devrait garder les cages demain et le trio Nzonzi - Bourigeaud - Grenier, devrait être aligné au milieu. Gomis et Camavinga débuteraient sur le banc. #FCNSRFC