Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Si la France du foot était relativement bien partie pour préserver son indice UEFA et sa 5e place européenne à l'arrivée de la phase à élimination directe des Coupes européennes, les éliminations conjuguées du FC Nantes, du Stade Rennais et de l'AS Monaco ont replacé la Ligue 1 sous la menace des Pays-Bas et du Portugal à l'horizon 2024-25.

Le Portugal a un représentant de plus que la L1 pour capitaliser

Pour l'heure, la France – qui compte toujours sur le PSG et l'OGC Nice pour « gratter » quelques points d'ici à la fin de saison – est cinquième du classement avec 60 331 points mais la Ligue 1 se retrouve directement menacée par les Pays-Bas (6e, 57 300 pts) et le Portugal (7e, 54 716 pts) alors que l'on va aborder les 8e de finale des deux Ligue Europa et les 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Heureusement pour la France, les Néerlandais ne sont pas spécialement mieux lotis, eux qui ont perdu le PSV Eindhoven et l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa et qui ne comptent plus que sur le Feyenoord (C3) et l'AZ Alkmaar (C4) pour marquer des points. De son côté, le Portugal doit remonter quasiment 6000 points au classment avec trois représentants : le FC Porto et Benfica en C1 et le Sporting en C3.