FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Maurice empiète déjà sur les plates-bandes de Bayat

Le Stade Rennais a sans doute réalisé le recrutement le plus solide de toute la L1 au mercato. L’Équipe l’a hissé au premier rang de son classement avec la note de 15/20 derrière l’OGC Nice et le RC Lens (17/20 tous les deux).

Le FC Nantes figure loin derrière et récolte tout juste la moyenne avec peu de départs et une opération dégraissage qui n’est même pas encore terminée. En interne, Mogi Bayat commencerait à en agacer plus d’un, lui qui voit Florian Maurice rogner sur son terrain de jeu favori pour recruter : la Belgique.

Maurice a lui aussi pignon sur rue en Belgique

Lors de la présentation des recrues Dalbert, Gomis et Rugani, le directeur sportif du Stade Rennais l’a bien précisé pour évoquer l’arrivée de Jérémy Doku (18 ans) en provenance d’Anderlecht. « On a passé des heures et des heures sur la vidéo puisqu'on ne peut pas se déplacer actuellement pour aller voir des matches en Belgique, a glissé Maurice. Mais c'est joueur qu'on connaissait déjà depuis la saison passée car c'est un marché auquel on attache, avec la cellule, beaucoup d'importance. » Le FC Nantes n’aura pas de regret : contrairement à la famille Pinault, Waldemar Kita n’aurait jamais pu débourser 25 M€ sur un seul joueur.