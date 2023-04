FC Nantes, Stade Rennais, RC Lens : Olivier Monterrubio retrouve un poste en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'information a été officialisée ce dimanche : Olivier Monterrubio (46 ans) débarque à Grenoble où il va inaugurer la cellule de recrutement du club isérois sous les ordres du directeur général du GF38 Max Marty.

Après une première expérience dans la cellule de recrutement des Canaris entre 2014 et 2017 et un départ en Angleterre du côté d'Aston Villa entre 2018 et 2020, le natif de Gaillac retrouve l'Hexagone. Le projet qu'il souhaitait comme il l'a expliqué sur le site officiel du club de Ligue 2 :

« J’ai eu rapidement des contacts avec Max Marty, que j’ai connu avant le début de ma carrière professionnelle. Le projet qu’il m’a expliqué m’a de suite intéressé et les deux rencontres avec le Président Stéphane Rosnoblet ont accéléré ma réponse positive. J’ai occupé ce poste de manière similaire à Nantes, avec un autre ancien joueur qui était William Ayache, puisque le FCNA ne disposait pas de cellule de recrutement avant notre arrivée donc on était parti de zéro. Etre au début de l’édifice et aider au perfectionnement du club, c’est aussi ce qui m’intéresse ».

En espérant que l'expérience soit couronnée de davantage de succès qu'au FC Nantes à l'époque...