FC Nantes : un Canari a gagné la palme du vice avant l’ASSE

Le coach du FC Nantes Christian Gourcuff a prévenu en conférence de presse. « Tous les matches sont piégeux, a-t-il glissé vendredi devant les médias. On ne vas pas sous-estimer Saint-Étienne qui nous a battu ici ! C’est un très mauvais souvenir. On sait que c’est une équipe solide, un effectif important avec une équipe qui varie beaucoup dans ses compositions, dans ses organisations… Il faut repartir de bon pied pour cette poule retour. On a un calendrier très difficile dès le départ. »

Benavente ne manque pas de malice

Dans cette configuration, Cristian Benavente ne sera pas titulaire à Geoffroy-Guichard (15h). Et pourtant, le milieu offensif péruvien avait peut-être plus d’un tour dans son sac. A l’entraînement, l’intéressé a montré qu’il pouvait faire preuve d’une grande malice pour déstabiliser ses adversaires. Les supporters aimeraient juste voir ce « côté vicieux » plus souvent en match officiel.