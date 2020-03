FC Nantes : un Canari se sert du LOSC pour taper sur l’OM !

true

Le LOSC a fait forte impression dimanche à la Beaujoire. Très solides et bien équilibrés, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur un but de la tête de Benjamin André peu avant l’heure de jeu et n’ont jamais vraiment tremblé (1-0).

Fin du match⏱️I #FCNLOSC Le FC Nantes, peu inspiré, s’incline… Il va falloir vite rebondir et montrer un visage plus conquérant. 🔛 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/b9ooxQykY7 — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2020

L’impression de puissance dégagée par le LOSC, déjà relevée par Dimitri Liénard au RC Strasbourg récemment, a touché Dennis Appiah. Une semaine après avoir vaincu l’OM à l’Orange Vélodrome, le défenseur du FC Nantes a l’air de penser que les Lillois sont mieux armés que les Marseillais.

« Cette équipe lilloise a de meilleurs arguments que l’OM »

« Cette équipe lilloise a de meilleurs arguments pour nous mettre en difficulté que Marseille. Devant ça court, vite, ça garde le ballon, c’est costaud et ça prend la profondeur. C’est compliqué de jouer en bloc. Ils ont aussi des arguments au milieu. C’est une équipe assez complète, a-t-il assuré dans Ouest France. Dans un contexte difficile à Marseille, on a réussi à produire du jeu. Là, on a été clairement en-dessous de Lille. Lille, c’est l’équipe la plus équilibrée, qui a le plus de forces partout. Elle a plus d’arguments offensifs que Marseille. »