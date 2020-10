FC Nantes : un opposant de Gourcuff s’acoquine avec le RC Lens

La frustration a été grande ce week-end. Alors que tout était prévu pour que deux des clubs les plus soutenus de France se rencontrent dimanche à Bollaert (13h), le Covid-19 en a décidé autrement en provoquant un report du choc tant attendu.

Du coup, Stéphane Ziani ne pourra pas retrouver son ancien club (1998). L’actuel entraîneur des U19 du FC Nantes, qui s’est signalé pour avoir tancé Christian Gourcuff en début de saison sur la formation, s’est livré sur le standing du club artésien. Et il est très heureux de le revoir enfin parmi l’élite.

« J’étais ravi de les voir revenir sur le devant de la scène et en Ligue 1, a-t-il récemment affirmé sur le site officiel des Canaris. L’an passé, je suis revenu à Lens lors de l’hommage à Daniel Leclercq et j’ai pu voir que cette passion qu’ils ont pour leur équipe se perpétue. Ça fait partie des clubs mythiques qui donnent envie de s’intéresser au championnat français. Je suis toujours en contact avec certains anciens joueurs comme Guillaume Warmuz, Éric Sikora, Mickaël Debève, Frédéric Déhu,… On apprécie chaque moment où on se retrouve. »