FC Nantes : un taulier de Gourcuff s’immisce dans l’affaire Neymar - Gonzalez

La commission de discipline ne rendra pas son verdict tout de suite dans l’affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Depuis dix jours, cette triste histoire pollue notre quotidien en raison de la gravité du débat ouvert par les deux belligérants : le défenseur de l’OM a-t-il tenu des propos racistes ? L’attaquant du PSG a-t-il eu des paroles homophobes ? Interrogé sur les polémiques et plus globalement sur les mots que peuvent échanger des joueurs sur un terrain de football, Andrei Girotto n’a pas souhaité mettre de l’huile sur le feu. Au contraire, le capitaine du FC Nantes a plutôt apaisé les tensions.

« Les insultes sur les terrains, ce n’est pas fréquent »

« Les insultes sur les terrains, ce n’est pas fréquent de ce que j’entends. Il y en a de moins en moins. Quand il y en a, je reste calme, ça reste des provocations. Je ne les écoute pas, a déclaré le milieu brésilien en conférence de presse tout en basculant sur le choc de vendredi contre le LOSC à Lille. Le point contre l’ASSE fait du bien. Il y a du négatif mais on a vu beaucoup de positif comme l’état d’esprit. Il faut être plus attentif, plus concentré en début de match. C’est un semble de choses. C’est plus dans la tête je pense. » Le coup d’envoi de ce match d’ouverture de la 5e journée de L1 sera donné à 21h.