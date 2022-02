FC Nantes : une belle boulette de L’Équipe est passée inaperçue à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le RC Strasbourg a vaincu le FC Nantes sur la plus petite des marges dimanche lors de la 23e journée de Ligue 1 (1-0). Une rencontre que l’arbitre a plutôt bien maîtrisée dans l'ensemble. Ce qui lui a valu d’être plébiscité par le journal l’Équipe… Ou presque.

Delerue arbitre, vraiment ?

En effet, le quotidien français a élu Amaury Delerue meilleur arbitre de la journée, pour son match de RC Strasbourg-FC Nantes. Or, c’était Jérémy Pignard qui était arbitre de ce match et non monsieur Delerue ! Que les supporters des Canaris se rassurent : c'est Antony Gautier qui sera au sifflet du quart de finale de la Coupe de France jeudi contre le SC Bastia à la Beaujoire (21h).

Monsieur Delerue a été élu meilleur arbitre de la journée pour #RCSAFCN alors que c’était Monsieur Pignard sur ce match.



Quand on vous dit que l’Equipe ne regarde pas vraiment les matchs pour ses notes… pic.twitter.com/C0QP5d5dzQ — Thomas (@YoungStras) February 6, 2022