FC Nantes, OL : Pierre Sage, le bon choix pour les Canaris ?

L’ancien coach de l’OL, Pierre Sage, est dans le viseur du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré. Bon choix ou pas ? C’est notre débat.

« Oui »

« Il n’y a rien de très étonnant à ce que le FC Nantes se penche sur la situation de Pierre Sage. J’ai souvent défendu Antoine Kombouaré dans ces colonnes, je continue de penser que les supporters nantais sont durs avec lui et que c’est un bon coach, il l’a démontré en remportant le dernier titre du FCN et en évitant la relégation ces dernières saisons. Mais il y a un besoin de renouveau à Nantes, un besoin de changement, et Pierre Sage coche pas mal de cases pour succéder au Kanak.

Son expérience à la tête de l’équipe première de l’OL plaide en sa faveur. Ce qu’il a fait l’an dernier, cette « remontada » jusqu’à ramener Lyon en Ligue Europa, franchement chapeau. Et en plus c’est un formateur, ce qui colle bien à l’ADN de Nantes. La Youth League et la Gambardella ont montré qu’il y avait de bons jeunes au FCN, à l’image de Leroux. Il n’hésitera pas à les lancer. »

Laurent HESS

« Pas totalement convaincu »

« C’est vrai que sur le papier, Pierre Sage semble un bonne option pour le FCN, le technicien de 45 ans ayant fait plutôt de bonnes choses à la tête de l’OL. Mais je ne suis pas totalement convaincu quand même et j’ai quelques réserves par rapport à une potentielle arrivée de l’ancien coach des Gones chez les Canaris.

Déjà, je ne suis pas fan d’un possible mariage entre Pierre Sage et le sulfureux Waldemar Kita. Et Pierre Sage a quand même montré certaines limites à Lyon dans la gestion des joueurs et dans les gros matchs où il n’arrivait la plupart du temps pas à faire gagner son équipe. »

Fabien CHORLET

